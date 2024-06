Poolbiljarten maakt van Marco wereldreiziger: 'Maar op vakantie in Brabant'

Het vliegtuig heeft hij al zo vaak van binnen gezien, dat reizen voor hem geen probleem meer is. Poolbiljarter Marco Teutscher (32) woont ruim zes jaar in Nieuw-Zeeland, maar vertegenwoordigt nog steeds Nederland tijdens toernooien. De Eindhovenaar heeft het prima naar zijn zin aan de andere kant van de wereld. “Het is misschien wel de allerbeste plek om te wonen.”

Hij vertrok naar Nieuw-Zeeland voor de liefde en besloot er ondanks een verbroken relatie te blijven. “Ik heb een goede sponsor die me al jaren steunt", vertelt hij. "Het leven is hier veel beter dan in Nederland. De natuur is prachtig, er is meer vrijheid en de levenswijze is gemoedelijker.”

Als we Marco spreken is hij op vakantie in ‘zijn’ Brabant. Een reis van zeker dertig uur, maar het is hem veel waard. “Het gemis van familie is het moeilijkste. Ik vind het heel fijn om mijn ouders, broer en zus weer te zien. Ik kijk er altijd naar uit om naar Nederland te gaan, maar hier wonen kan ik niet meer", zegt hij.

Zijn hele leven staat poolbiljarten al centraal bij Marco. Na een proefles op 11-jarige leeftijd bij een poolcentrum in Woensel vond hij het zo leuk dat hij er iedere woensdag trainde. “Dat werd erger en erger en op een gegeven moment kwam ik er iedere dag na school. Mijn hele jeugd draaide om poolen. Ik ben ervan overtuigd dat als je je focust op één ding, dat later wordt uitbetaald.”

Al zeker tien jaar is hij fulltime prof, maar inmiddels combineert hij het poolen met een baan als salesmanager in poolkeus. Ook geeft hij training aan een jeugdteam. “Het zorgt ervoor dat ik geen financiële stress meer heb. Het is erg druk, maar ik krijg van mijn werkgever alle vrijheid voor mijn sport. Ik train vijf of zes keer per week een aantal uurtjes per dag. Ik kies de meest interessante toernooien uit om te spelen.”

Onlangs deed hij mee aan het WK in Saudi-Arabië, twee weken daarvoor stond hij aan de tafel in Las Vegas. “Na een weekje Nederland vlieg ik terug naar Nieuw-Zeeland en over een week ga ik weer naar Amerika. Reizen kost veel tijd, maar waarom zou ik klagen? Ik heb het hartstikke goed en verdien geld met mijn passie.”

Hij staat op de wereldranglijst rond de 40ste plek. Ondanks zijn drukke agenda blijft Marco de ambitie hebben om richting de echte wereldtop te gaan. “Ik hik er al zo lang dicht tegenaan, dat ik het gevoel heb dat er meer in het vat zit. Daarom ga ik de komende jaren vaker trainen en aan meer toernooien meedoen.”

Marco vertegenwoordigt zijn vaderland, maar of dat zo blijft? “Ik heb nog een deal met de Nederlandse bond, die willen me graag hebben", zegt hij. "Maar de kans zit er zeker in dat ik in de toekomst de overstap naar Nieuw-Zeeland ga maken.”