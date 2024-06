Weer brand bij nieuwe appartementen: daders op beeld, brandstichter gewond

Bij de brand die zaterdagnacht woedde in nieuwbouwappartementen aan de Bredaseweg in Oosterhout is mogelijk een van de brandstichters gewond geraakt. Dat maakte de politie zondagochtend bekend. Het is al de derde keer in een week tijd dat er brand heeft gewoed in de nieuwe appartementen.

Het vuur in het complex aan de Bredaseweg werd rond halfvijf zaterdagnacht ontdekt. De vlammen sloegen uit het gebouw. Huizen naast de appartementen moesten worden ontruimd. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de schade is volgens de politie weer flink. Brandstichting

De politie houdt rekening met brandstichting en doet onderzoek. Donderdagnacht werd bij hetzelfde gebouw brand gesticht en werden vernielingen aangericht en de nacht daarvoor mislukte een poging om brand te stichten. Twee brandstichters

Meerdere getuigen hebben een verklaring bij de politie afgelegd. Uit camerabeelden in de omgeving blijkt dat er bij de brandstichting van zaterdagnacht vermoedelijk twee mensen betrokken waren. Een van hen liep mogelijk brandwonden op. Ze gingen er na de brandstichting lopend vandoor.

De politie doet onderzoek naar het vandalisme bij de nieuwbouwhuizen aan de Bredaseweg in Oosterhout (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).