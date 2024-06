'Nazi-kazerne' moet worden bewaard, vinden deze historici

In 1942 bouwden de nazi’s een kleine legerkazerne aan de Sliffertsestraat. Het pand werd gebouwd in de vorm van een boerderij om bij eventuele bombardementen gespaard te blijven. Het bijzondere pand dreigt nu toch te verdwijnen, omdat op deze plek een groot politiecomplex moet komen. Hoewel het een bijzonder historisch gebouw is, staat het niet op de monumentenlijst van de gemeente en kan dus worden gesloopt.

Het pand aan de Sliffertsestraat is veel minder bekend dan dit complex – en ook veel kleiner. Het werd gebouwd nabij het toenmalige vliegveld Welschap, dat later verhuisde en Eindhoven Airport/ Vliegbasis Eindhoven werd. “De Duitsers wilden dat de legerkazerne gespaard zou worden bij bombardementen, tegelijkertijd moest het zich staande kunnen houden bij gevechten”, zegt Joris, één van de bewoners die het pand via leegstandsbeheerder VPS bewoont.

Het bouwen van huisvesting voor legertroepen deed de bezetter overigens op meer plekken in Eindhoven. Met hetzelfde idee werd een complex aan de Oirschotsedijk gebouwd, waar nu BioArt Laboratories in zit.

“Hier zie je dat de boerderij in een carré is gebouwd", wijst hij. "Maar als je een gebouw wilt verbergen in een Brabants landschap, werkt het eigenlijk niet. Hier zie je van oorsprong namelijk nergens dit soort boerderijen, die zie je in Limburg en Duitsland, maar niet hier. Maar goed, het is een detail dat Engelse bommenwerpers misschien niet direct zou opvallen”, zegt Joris.

Nadat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam, diende het pand nog als kazerne voor de marechaussee, brigade Welschap. De marechaussee betrok het pand in 1947 en ging er weg in 1980.

En daar valt wat voor te zeggen. Het pand dat eigendom is van de gemeente is dan niet erg goed onderhouden, de sleet zit er nog lang niet op. De muren zijn 50 tot 60 centimeter dik en verraden daarmee het oorspronkelijke nut van het gebouw.

“Die Delftse School zag je veel in de jaren dertig”, vertelt Bauke Hüsken. “Zo zie je aan de vensterbanken dat ze met bakstenen zijn gemaakt. Na de oorlog kwamen de bekende geglazuurde tegeltjes in zwang, maar voor de oorlog was dat anders. Ook de trapeziumvormige schoorstenen vind ik heel kenmerkend.”

“De bouwstijl is in een stijl die voor de oorlog begon, de Delfste School”, gaat Jos verder. “Aan de Demer zie je nog veel gebouwen in dezelfde stijl. De Delfste School betekent grote bakstenen gevels en veel hout.”

De historici denken dat daarnaast nog veel origineel is aan het pand. “Er zijn nog scharnieren te zien, waaraan een ijzeren deur heeft gehangen. Die deur aan de voorkant zit er nog in. De groene deuren met dit reliëf zag je ook veel in de jaren dertig”, zegt Bauke over een deur aan de binnenplaats. “Ik denk dat die nog origineel is. Ook valt het metselwerk op, dat is gedaan in een zogeheten staand verband. Dat zie je niet zo vaak.”

Een ander opmerkelijk gegeven is de dikke betonnen laag waarop het pand is gebouwd. “Dit was in die tijd heel ongebruikelijk”, zegt bewoner Joris. De gemeente Eindhoven kan nog geen uitsluitsel geven over wat de plannen zijn met het pand. “Mocht het gebouw inderdaad tegen de vlakte gaan is dat zonde, maar een sloper zal er nog een flinke kluif aan hebben”, vertelt Joris.