Belgische brand zorgt nog de hele dag voor stankoverlast in Tilburg

Tilburg en omstreken hebben mogelijk de hele dag nog last van stankoverlast door de brand bij een afvalverwerker in Wijnegem, Antwerpen. Dat komt onder andere door het weer van deze zondag. Gedurende de dag zijn er bij de veiligheidsregio meerdere meldingen van overlast binnengekomen, zegt een woordvoerder.

Bij afvalverwerker Bruco in Wijnegem, vlakbij Antwerpen, brak zaterdagnacht een uitslaande brand uit. Daarbij vatte veel plastic vlam. De brand was al snel onder controle maar de rook waaide richting Nederland. Met name Tilburg zit in de stank en rook.

Persbalen

De piek van de overlast rond Tilburg is volgens de brandweer sinds acht uur zondagochtend achter de rug, maar de overlast kan nog heel de zondag aanhouden, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. 's Ochtends kwamen er zo'n twintig meldingen binnen bij de meldkamer.

De overlast komt doordat er persbalen in brand hebben gestaan bij de afvalverwerker in België. "Die moeten opengemaakt worden om afgeblust te worden, maar brengt helaas de nodige stank met zich mee", aldus de woordvoerder.

Lekkere weer

Het kalme weer van vandaag werkt daarbij ook niet mee. Er staat weinig wind, waardoor de rook niet snel wegtrekt. "We begrijpen dat mensen graag naar buiten willen, maar er kan dus nog rook- en stankoverlast zijn", waarschuwt de woordvoerder.