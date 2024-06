Autobrand onder carport zorgt voor ravage bij twee huizen

Een autobrand heeft zondagmiddag aan de Koningsvaren in Valkenswaard voor een ravage gezorgd bij twee huizen. Een auto stond onder een houten carport, die door de brand helemaal werd verwoest. Ook van de auto waar de brand begon, is niets meer over. Bij de buren zorgde de brand voor flinke schade.

De brand brak zondagmiddag kort na twaalf uur uit. Eerst werd nog gedacht dat een elektrische fiets de boosdoener zou kunnen zijn, maar dat bleek niet het geval. De eigenaar van het huis was niet thuis op het moment dat de brand uitbrak. De carport zat vast aan een huis, waardoor het vuur kon overslaan. Bij de buren ontkwamen de garage en een deel van het huis niet aan de vlammen. Een auto die naast de andere auto stond geparkeerd, raakte ook beschadigd. Door de hitte smolt een deel van het plastic weg. Niemand raakte gewond bij de brand.

Foto: Rico Vogels/SQ Vison.

Foto: Rico Vogels/SQ Vison.

Foto: Rico Vogels/SQ Vison.