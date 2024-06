Frans Bauer is muzikale mentor voor zoon Christiaan: 'Maar hij pusht niet'

Chris Bauer, de oudste zoon van Frans en Mariska Bauer, is aan zijn muzikale carrière begonnen met de single Vlinders. Het zag er voor de buitenwereld niet altijd naar uit dat Chris ook de muziek in zou gaan, omdat hij droomde van een leven als advocaat en bijna klaar is met zijn studie fiscaal recht, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, vertelt hij aan de tafel van de Omroep Brabants-talkshow KRAAK.

De gelijkenis met vader Frans Bauer valt meteen op bij de 23-jarige student. Net zo goedlachs, open en sympathiek vertelt hij op zijn verjaardag hoe gaaf het was toen hij van de week voor het eerst zijn single op de radio hoorde. "We gingen helemaal uit ons dak", geniet hij nog na. In de realityserie rond het gezin was al af en toe te zien dat Christiaan muzikale genen heeft. Zo kwam hij in beeld met muziekles en werd er ook wel eens gezongen. "Vanaf mijn kindertijd ben ik al veel bezig met muziek. Ik mocht vaak mee met mijn vader en dat trekt dan toch", vertelt hij.

"Op een gegeven moment wil je toch wat uitbrengen. Vlinder is de eerste."

"Het begint met het maken van liedjes, met vrienden thuis en op een gegeven moment heb je zoveel en wil je toch wat uitbrengen. Vlinder is de eerste", vertelt hij glunderend. Zijn muziek lijkt overigens niet op die van zijn vader. Het is geen levenslied, maar een popliedje. Nederlandstalig, dat dan wel. Vader Frans is een grote steun voor Chris en moedigt hem enorm aan. "Niet dat hij me pusht hoor, hij is echt een soort mentor. Hij bemoeit zich niet met de muziek, maar wel met de live performance. We oefenen samen en dat soort dingen."

"Opa bracht me altijd naar zangles."