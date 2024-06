Spetteren tijdens de Badkuipenrace: 'De truc is hard peddelen'

Is het een kano, is het een roeiboot? Nee, het is een badkuip. Bij de passantenhaven in Aarle-Rixtel dobberen zondagmiddag allerlei ludiek versierde badkuipen rond tijdens de zesde editie van de Badkuipenrace. En wie de snelste is? Dat is volgens organisator Sjoerd van de Wetering niet eens belangrijk. “Het gaat vooral om de gezelligheid.”

In teams strijden ze tegen elkaar om zo snel mogelijk aan de overkant te komen. De meeste roeiers houden het niet helemaal droog. Het water spettert alle kanten op tijdens het peddelen en sommige omgebouwde badkuipen blijken niet waterdicht. De rode badkuip van C.V. de Beunhazen blijft wél boven water, maar de twee kapiteins hebben er een zware dobber aan. Ze peddelen hard, maar de badkuip gaat maar langzaam vooruit. Toch blijven de jongens positief. “Nee, het gaat super hoor”, roepen ze lachend.

"Het is wel lang geleden dat we samen in bad zaten."

Ook een moeder en zoon doen samen mee aan de race. “Vader en dochter deden ook mee, dus wij konden niet achterblijven. Het is wel lang geleden dat we samen in bad zaten”, vertellen ze lachend vanuit hun badkuip op het water. Volgens het duo is de truc om hard te peddelen. “En je moet er wat voor over hebben hè”, zegt moeder, waarna de badkuip bijna omkiepert. Niet alleen families en carnavalsgroepen doen mee. Ook meerdere buren hebben samen gebouwd aan een creatieve badkuip. “We hebben met alle buren geknutseld onder het genot van een potje bier”, vertelt een van de deelnemers. “En de tactiek is heel veel kracht zetten, maar dat valt vies tegen want het is een zware badkuip.”

“Het zijn allemaal badkuipracers uit het dorp."