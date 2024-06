We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk schijnt het zonnetje weer. De korte broek mag uit de kast, de slippers kunnen aan en de flessen zonnebrand komen weer van pas. In Den Bosch worden er heel wat ijsjes gegeten en de terrassen zitten vol met zonaanbidders. Ook de komende dagen belooft het zomers te worden, dus die paraplu hebben we niet meer nodig.