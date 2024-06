Vier mensen uit één gezin gewond bij ongeluk A67, auto slaat over de kop

Vier mensen uit één gezin zijn zondagavond rond halftien gewond geraakt, nadat de auto waarin ze zaten op de A67 over de kop sloeg. Dat gebeurde bij Eersel. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe ernstig ze eraan toe zijn, is niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde vermoedelijk nadat de auto waarin het gezin zat van achter werd geraakt door een andere wagen. Daardoor slingerde de auto door de berm en sloeg over de kop.

De schade aan beide auto's is groot. De bestuurder van de wagen die achterop de auto van het gezin reed, raakte niet gewond. De A67 was korte tijd afgesloten. Het overige verkeer moest over de vluchtstrook rijden.