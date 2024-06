Schietpartij midden op straat: slachtoffer overleden in het ziekenhuis

Een man die zondagavond midden op straat werd neergeschoten in Eindhoven, is overleden. Dat meldt de politie. Zondagavond werden er al twee verdachten aangehouden. Hun vluchtauto werd een eindje verderop gevonden. De politie is nog op zoek naar andere verdachten.

De schietpartij gebeurde rond half acht ’s avonds aan de Rode Kruislaan. Het slachtoffer werd midden op straat neergeschoten en raakte zwaargewond. Na de melding kwam onder meer een traumahelikopter naar de plek. De man is nog naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. Daar is hij overleden.

Direct na de schietpartij zouden meerdere verdachten in een auto zijn gevlucht. Die auto is een kilometer verderop in de wijk gevonden, aan de Yweinstraat. De verdachten zijn van daaruit te voet verder gevlucht. Twee verdachten konden worden aangehouden en zitten vast.

Speurhonden en politiehelikopter ingezet

Agenten waren op het eind van de avond nog altijd op zoek naar andere verdachten in de omgeving. Met een politiehelikopter werd er in de wijk naar ze gezocht. Ook werden er speurhonden ingezet. Naar hoeveel verdachten in totaal wordt gezocht, kan de politie niet zeggen. "We sluiten meerdere aanhoudingen niet uit."

Op Burgernet heeft de politie zondagavond signalementen van twee verdachten gedeeld. Er wordt gezocht naar een getinte man met een kort baardje in een blauwe jas van het merk Nike en een broek met een witte streep.

De andere verdachte is een getinte man. Hij droeg een zwarte pet en een zwart shirt met een print op de achterkant.

DIT GEBEURDE ER EERDER DIE AVOND:

