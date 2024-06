Prinses op de Erwt is nieuw in het Sprookjesbos, dit is hoe het ooit begon

'De Prinses op de Erwt' krijgt vanaf volgend jaar een slaapplek in het Sprookjesbos van de Efteling. En opnieuw staat kunstenaar Anton Pieck aan de basis van dit nieuwe werk. Zijn ideeën kwamen in 1952 voor het eerst tot uiting en worden nu ook meegenomen bij de Prinses op de Erwt. Francine Oonk, achterkleinkind van Anton Pieck is trots dat de ideeën van haar 'opa' nog altijd worden gebruikt in het Sprookjesbos.

We moeten ruim 70 jaar terug in de tijd, want in mei 1952 opende Stichting Natuurpark de Efteling het Sprookjesbos. Burgemeester Reinier van der Heijden was destijds voorzitter van de stichting. Hij wilde van het dan al bestaande sportpark een plek maken waar inwoners van Loon op Zand kunnen bewegen en ontspannen. Samen met cineast Peter Reijnders en kunstenaar Anton Pieck maakte hij plannen voor het Sprookjesbos. "Anton Pieck vond de kwaliteit het allerbelangrijkste", schetst achterkleindochter Francine Oonk. "Hij heeft eerst ook een aantal keer 'nee' gezegd omdat hij met papier-maché moest gaan werken. Pas toen hij wist dat ze ook met kwalitatief goede materialen gingen werken is hij begonnen met zijn mooiste avontuur ooit." De sprookjes over Doornroosje en Sneeuwwitje kregen al vanaf het prille begin een plekje in het park. Net als de paddenstoelen, waaruit ook toen al muziek klonk.

foto: Archief Efteling

Ook het verhaal van de kikkerkoning heeft al sinds 1952 een plaats in het Sprookjesbos. Het verhaal gaat over een prins die in een kikker verandert. Als hij het hart verovert van de prinses zal hij terug veranderen in een prins. Verder was ook Langnek een bosbewoner van het eerste uur. Daarna is het sprookjesbos verder uitgebreid met de bekende figuren en verhalen die nog altijd terug te zien zijn in de Efteling. Daar komt nu dus de Prinses op de Erwt bij. En ook dit sprookje is nog altijd geïnspireerd op een schets van Anton Pieck.

foto: Archief Efteling