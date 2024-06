Man staat vastgebonden aan lantaarnpaal langs snelweg, agenten stomverbaasd

Agenten keken zondagavond wel even vreemd op, op de A17 bij Moerdijk. Ze gingen af op een melding van een man die daar langs de snelweg zou lopen. Maar toen ze aankwamen bleek er een man in de middenberm te staan, vastgebonden aan een lantaarnpaal. Hoe hij daar is gekomen, is nog een raadsel.

Toen de agenten op de snelweg aankwamen, zagen ze de man in het gras staan. De politie Roosendaal schrijft erover op Instagram. “Op zich al bijzonder, want daarvoor moet hij de drukke snelweg zijn overgestoken”, schrijft de politie. “Maar wat het nog vreemder maakte was dat de man met zijn handen was vastgebonden aan een lantaarnpaal.” De man was bovendien helemaal nat en zat onder het zand. Hoe dat kwam en hoe hij aan die lantaarnpaal in de middenberm terecht kwam, werd niet meteen duidelijk. Agenten namen de man mee naar het bureau om het daar verder uit te zoeken. Het blijkt om een Roemeense man te gaan, die na veel moeite en hulp van een tolk zijn verhaal deed. Waarschijnlijk heeft de man psychische problemen, er lijkt geen kwade opzet in het spel te zijn. De politie denkt dat de man zichzelf heeft vastgebonden aan de lantaarnpaal. Hoe hij dat precies heeft gedaan, blijft onduidelijk. Hij is door de politie overgedragen aan de GGZ.