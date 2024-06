Marengo-proces: Peter Schouten stopt met verdediging kroongetuige

De Bredase strafpleiter Peter Schouten heeft opnieuw de verdediging van kroongetuige Nabil B. neergelegd in het Marengoproces. Dat is het proces over gewelddadige liquidaties door de zogenoemde mocromaffia. Dat zei Schouten maandag tijdens een zitting van het hoger beroep.

Volgens de advocaat dwarsboomt het Openbaar Ministerie hem het werk. Hij haalde tijdens de zitting stevig uit. "Ik kan mijn cliënt niet bieden waar hij recht op heeft", zei hij. "Het OM wil voorwaarden stellen aan mijn optreden. Dit tast mijn kernwaarden als advocaat aan."

Wat die voorwaarden van het OM precies zijn, is niet duidelijk. De advocaten-generaal zeiden niet te willen reageren op de beslissing van Schouten om zijn functie neer te leggen. "Dit is niet de tijd of plaats om dit te doen", zei een van hen.

Al eerder gestopt met verdediging

Peter Schouten begon in juli 2020 met de verdediging van Nabil B. Dat gebeurde nadat B.'s toenmalige advocaat, Derk Wiersum in 2019 werd vermoord. De keuze van Schouten werd destijds geroemd als een zeer moedig besluit.

Hij verdedigde B. toen samen met advocaat Onno de Jong en Peter R. de Vries. Na de moord op De Vries, bleven Schouten en De Jong de kroongetuige bijstaan. Het duo legde in maart 2023 om onduidelijke redenen hun functie neer. Vorige maand pakte Schouten de handschoen toch weer op, maar nu stopt hij dus alsnog.



Schouten werd tijdens zijn werk streng beveiligd. Peter R. de Vries koos daar niet voor. Hij werd in juli 2021 doodgeschoten in Amsterdam. Eerder werd in deze zaak al de broer van de kroongetuige doodgeschoten.

Mocromaffia

Het Marengoproces gaat over een reeks gewelddadige liquidaties van de zogenoemde mocromaffia in Utrecht en omgeving. Die misdaadorganisatie zou worden geleid door Ridouan Taghi en Said Razzouki, die allebei zijn opgepakt.

Nabil B. zat ook in de misdaadorganisatie maar kreeg spijt. Hij stapte eruit, ging praten met de politie en heeft tientallen belastende verklaringen afgelegd, ook tegen Taghi. Nabil B. zit nu in een getuigenbeschermingsprogramma. Hij en zijn familie lopen groot gevaar.