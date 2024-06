Zomerse temperaturen en veel zon, maar helaas: niet voor heel lang

We hebben er lang op moeten wachten, maar de zomer lijkt dan eindelijk op stoom te komen. De komende dagen worden zonovergoten en met 30 graden kan het zelfs tropisch warm worden. Maar raak er niet al te zeer aan gewend, want volgens weerman Floris Lafeber van Weerplaza is het over een paar dagen alweer voorbij.

Maandag kunnen de zonliefhebbers hun hart ophalen, want het is een heerlijke dag. “Met 25 graden is het niet te warm, de zon schijnt volop. En doordat er niet te veel wind staat, voelt het heel aangenaam aan”, vertelt de weerman.

Ook dinsdag en woensdag beloven échte zomerse dagen te worden. Dan lopen de temperaturen zelfs nog verder op, naar 28 tot 29 graden.

In de avonden en nachten koelt het nog flink af. Met 13 graden is het 's nachts nog fris voor de tijd van het jaar. Later in de week lopen ook dan de temperaturen op, naar zo’n 16 graden. Iets warmer dan normaal voor juni.

Tropische dag

Woensdag wordt de warmste en zonnigste dag van de week. “In het oosten van Brabant kan het dan zelfs 30 graden worden. Dat zou betekenen dat we de eerste tropische dag van het jaar te pakken hebben”, zegt Lafeber enthousiast. We zijn het niet meer gewend, maar je moet deze dagen dus ook goed smeren. “Tussen één en vier uur ’s middags is er een zonkracht 8 en dan verbrand je snel.”

Ook donderdag kan het nog tropisch warm worden, maar dan kan het broeierig gaan aanvoelen. “De wind draait donderdag naar een zuidwestelijke richting. Daardoor komt er meer vocht in de lucht met meer stapelwolken en neemt de kans op een bui ook toe.”

Buien

En je voelt hem misschien al aankomen: daarmee is de pret ook van korte duur. Want vrijdag en de dagen erna komen er weer buien en koele lucht aan. In het weekend liggen de temperaturen ook weer wat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het wordt dan zo’n twintig graden.

“Maar ondanks wat wolken en buien, zal de zon ook die dagen regelmatig schijnen”, belooft de weerman. “Niet echt zomerweer zoals nu, maar zeker niet slecht.” Dus neem wat vrije dagen op en haal je zwembroek uit de kast, want je kunt er beter nu van genieten.