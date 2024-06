Volop blauwe plekken, maar Sanne en Stein zijn de beste van Europa

Regelmatig kreeg de 16-jarige Sanne Laurenssen vanwege de blauwe plekken op haar lijf de vraag van klasgenoten of ze mishandeld werd. Niets daarvan, de Helmondse doet aan judo. Samen met Stein Groenen (22) uit Mierlo mag ze zich sinds kort Europees kampioen Kata noemen. En dat terwijl het duo pas kort voor het toernooi in het Bosnische Sarajevo te horen kreeg dat ze mee mocht doen. "Deze titel is bizar."

In september vorig jaar kwamen Sanne en Stein op advies van hun trainer bij Budovereniging De Hechte Band in Mierlo bij elkaar. Sanne: “We waren bezig met de voorbereidingen op het halen van onze zwarte band. Voor je examen moet je een kata lopen, een serie aan technieken. Onze samenwerking ging goed en we zijn bij elkaar gebleven.” Het koppel had slechts bij een paar wedstrijden ervaring opgedaan, waaronder het NK waarbij ze tweede werden. Deelname aan het EK in Sarajevo hadden ze niet verwacht. Sanne: “Onze categorie bestond nog niet op het EK, maar daar kwam kort voor het toernooi verandering in. De Europese judofederatie benaderde Judo Bond Nederland en toen kwamen wij in beeld."

"Het is allemaal net gelukt."

"In vijf weken tijd hebben we alles moeten regelen, van overnachtingen tot judopakken. We hadden ook speciaal vereiste rug-emblemen nodig, maar daarop zat vier weken levertijd. Het is allemaal net gelukt. Qua trainingen konden we ons gelukkig wel goed voorbereiden. Zo zijn we met ons team een keer extra in Amstelveen geweest en we mochten een aantal keer meedoen op Papendal”, zegt Sanne. Stein en Sanne deden mee in de categorie nage-no-kata 1B, waarbij degene die werpt een mentale beperking heeft. Stein heeft een lichte vorm van autisme. Sanne is als valpartner een reguliere judoka. “Je laat in vijf minuten een reeks aan technieken zien, waarbij de jury op alle details let”, zegt Stein. “Het is een interessante teamsport, waarbij je samen naar iets heel moois toewerkt. Het gaat puur om de techniek, niet om kracht. Sanne en ik zijn perfectionistisch en zeggen eerlijk tegen elkaar als iets beter kan. Na een wedstrijd kijken we snel de beelden terug op zoek naar verbetering.”

"Pas na een week kwam het besef dat het ons was gelukt."