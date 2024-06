Jongen (18) uit zwemplas gered op schoolreisje: 'Had erger kunnen aflopen'

Een 18-jarige jongen is maandagochtend uit een waterplas in Volkel gered. Dat gebeurde bij BillyBird Park Hemelrijk. De jongen zit volgens de politie op een school voor speciaal onderwijs in Roermond. Hij was tijdens een schoolreisje bij het recreatiepark, dat een grote speeltuin heeft en een zwemplas.

De jongen zwom samen met een aantal andere leerlingen en een begeleider naar een duikeiland midden op de zwemplas. Halverwege verdween de jongen kopje onder en begon hij te spartelen. De begeleider ging erop af en wist de jongen boven water te halen. Ondertussen kwam de strandwacht in actie, die de jongen met een boot naar de kant bracht.

In de boot heeft een medewerker van de reddingsbrigade de Heimlich greep toegepast, om water uit de longen te persen, zo vertelt parkeigenaar Ton Derks. Hij benadrukt dat de jongen niet is gereanimeerd. “Hij was alweer bij bewustzijn toen de boot op het strand aan kwam.”

Derks is opgelucht dat het met een sisser is afgelopen. “Je bent er eigenlijk altijd mee bezig dat er iets kan gebeuren", zegt hij. "Daarom hebben we ook een bemande toezichtpost. Maar het blijft schrikken. Achteraf gezien had het veel erger af kunnen lopen.”

Uiteindelijk is de jongen naar het ziekenhuis in Uden gebracht. De andere jongeren zijn wel in het park gebleven.