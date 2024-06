Drugs verstopt in onderbroek: man (25) wordt betrapt bij controle

Een 25-jarige man uit Breda dacht de politie zondagavond te slim af te zijn. Hij verstopte drugs bij zijn geslachtsdeel. Zonder succes, want tijdens een fouillering wist de politie de drugs te vinden. Ook bij de man thuis werd drugs aangetroffen.

De man trok rond tien uur zondagavond aan in de Duindoornstraat de aandacht van agenten, omdat hij in een auto reed die niet verzekerd was. De agenten namen bij hem een speekseltest af. Daaruit bleek dat hij onder invloed van cannabis en amfetamine was. De agenten hielden de man aan voor rijden onder invloed van drugs en namen hem mee naar het bureau voor een bloedproef.

Daarnaast vond de politie in de auto een gebruikershoeveelheid softdrugs, enkele honderden euro’s aan contant geld en meerdere mobiele telefoons. Volgens de politie was de man erg zenuwachtig tijdens de controle.

Niet veel later bleek op het politiebureau waarom. Hij had een grote hoeveelheid ponypacks verstopt bij zijn geslachtsdeel. Dit zijn kleine, papieren verpakkingen voor drugs.

Ponypacks met cocaïne

"Niet prettig voor hemzelf en al zeker niet prettig voor ons", schrijft een wijkagent maandag op Instagram. Hij deelt ook nog een waarschuwing voor drugsgebruikers: "Als je houdt van een beetje cocaïne uit een ponypack... pas op waar je je neus in stopt."

Op grond van alles wat de agenten hadden aangetroffen, kregen ze toestemming om het huis van de man te doorzoeken. Daar troffen ze nog eens enkele duizenden euro’s aan contant geld en enkele tientallen ponypacks met daarin vermoedelijk harddrugs aan.

De man wordt nu niet alleen meer verdacht van rijden onder invloed van drugs, maar ook van bezit van en handel in (hard)drugs. Hij zit nog vast voor verhoor.