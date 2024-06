Oudere vrouw met rollator geschept bij oversteken, ernstig gewond

Een oudere vrouw is op Winston Churchilllaan in Eindhoven maandagmiddag ernstig gewond geraakt nadat ze bij het oversteken werd geschept door een auto. Ambulancepersoneel besloot niet te wachten op een traumaheli, maar is direct met de vrouw gaan rijden.

De traumaheli en ambulance hebben elkaar op de A58 getroffen, de arts is daarbij in de ambulance gestapt zodat de vrouw onderweg naar het ziekenhuis al zorg kreeg. Waarom de overstekende vrouw en de bestuurder van de auto elkaar niet zagen, wordt door de politie onderzocht. De weg is afgesloten, de auto en rollator zijn achtergebleven. De weg blijft voorlopig nog dicht.