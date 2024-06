Vrouw (90) met rollator overleden nadat ze werd aangereden bij oversteken

Een vrouw van 90 jaar uit Eindhoven is maandagmiddag rond vier uur op de Winston Churchilllaan bij het oversteken geschept door een auto. De vrouw is later in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden.

De vrouw werd geschept toen ze met haar rollator de weg overstak. Ze werd direct na de aanrijding met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De ambulance stopte onderweg nog op de A58, zodat een trauma-arts vanuit een helikopter in kon stappen en de vrouw kon verzorgen. Het mocht niet baten: de vrouw is maandag in het ziekenhuis overleden, laat de politie weten. De 61-jarige bestuurder van de auto is aangehouden. Volgens de politie is dat een standaardprocedure bij een dodelijk ongeval. Hij wordt verhoord op het bureau.



Verkeersongevallenanalisten (VOA) onderzoeken hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren toen de vrouw de weg overstak.