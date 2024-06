Pas op voor temperatuurverschil in zwemplassen: 'Koudeshock is een gevaar'

Ga je met dit prachtige weer in de natuur zwemmen? Zeker doen, maar wees je bewust van de gevaren. Het verschil tussen koud en warm water kan in sommige zwemplassen schrikken en gevaarlijk zijn, waarschuwt Reddingsbrigade Nederland. “Veel mensen komen daar te laat achter.”

Het water is op veel plekken in Brabant nu ongeveer 19 graden of warmer. Dat is niet ontzettend koud. “Het water is nu iets frisser dan in jaren met een warm voorjaar, maar op de plekken waar gemeten wordt is van ‘mega-kou’ absoluut geen sprake”, bevestigt Ernst Brokmeier, woordvoerder van Reddingsbrigade Nederland.

Dus waarin schuilt dan dat gevaar? Nou, dat ligt aan de plek waar je gaat zwemmen. “Dat extra gevaar zien we vooral bij populaire recreatieplassen, wat vaak grindplassen of zandafgravingen zijn. Dat zijn wateren die aan de zijkant heel vlak en ondiep zijn, maar in het midden juist heel diep. Het verschil tussen warm en koud water is daar abrupt, zeker nu de zon pas net is gaan schijnen.”