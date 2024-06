112-nieuws: fietser belandt in beek • straat blank door lek

10.39

De Engelseweg in Helmond is vanmorgen volgelopen met water door een lek. Volgens waterbedrijf Brabant Water gaat het om een lekkage die vanochtend om kwart voor negen is begonnen. Op beelden is te zien dat het in een gebied is waar aan het riool wordt gewerkt. Monteurs van het waterbedrijf hebben de leiding dichtgezet en het water is inmiddels in de grond gezakt. Door de lekkage hebben tien bedrijven in de buurt geen water, bruin water of een lage waterdruk. Brabant Water wil het het lek vandaag nog repareren.