112-nieuws: man gezocht voor vernieling • auto's botsen in Breda

20.16

De politie zoekt een man die dinsdag 28 mei rond half twee in de nacht ruiten van een winkel heeft vernield op het Stationsplein in Deurne. De man droeg meerdere voorwerpen in zijn handen, keek goed om zich heen of niemand meekeek en gooide vervolgens met kracht een van deze voorwerpen in de richting van de ruit. Dit doet de man drie keer totdat de ruit vernield was. Daarna vertrok hij alsof er niets gebeurd was. Het is niet de eerste keer dat deze ondernemer slachtoffer is en vanwege de vernieling opgezadeld is met hoge kosten. Heeft u een tip, bel dan met de opsporingstiplijn via 0800-6070.