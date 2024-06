112-nieuws: overlast bij voetbalclub • ongeluk met vrachtwagen op A4

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

07.52 Ongeluk met vrachtwagen op A4 De linkerrijstrook van de A4 van Rotterdam richting Antwerpen is afgesloten bij Bergen op Zoom vanwege een ongeluk waarbij een vrachtwagen betrokken is. De afsluiting leidde rond kwart voor acht vanochtend tot een vijf kilometer lange file vanaf Steenbergen, goed voor bijna veertig minuten vertraging.

05.57 N260 even in beide richtingen dicht De N260 was vanochtend vroeg enige tijd in beide richtingen dicht tussen tussen de afrit Riel en Gilze. Aanleiding was de slechte toestand van het wegdek daar, meldde de ANWB. Details werden niet bekendgemaakt. Inmiddels is de weg weer open.

05.30 Overlast bij voetbalclub SBC Jongeren veroorzaken de laatste tijd weer overlast op en rond de voetbalvelden van SBC in Son. Mensen klagen dat ze schreeuwen en troep achterlaten. Naast dat dit natuurlijk niet de bedoeling is, wijzen wijkagenten erop dat het niet is toegestaan op de velden van SBC te komen als je daar niets te zoeken hebt. Ze gaan handhaven om de overlast terug te dringen. Foto: Instagram wijkagenten Son en Breugel

23.43 Vrachtwagenchauffeur onder invloed van alcohol Een vrachtwagenchauffeur reed gisteravond in Tilburg tegen de richting in op een Provincialeweg en negeerde daarna ook nog een rood verkeerslicht. Vanwege zijn rijstijl besloten boa's en agenten de chauffeur te controleren. Hij bleek onder invloed van alcohol. Foto: Instagram politie Leijdal