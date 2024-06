Waar kun je veilig zwemmen in een recreatieplas? Deze kaart biedt uitkomst

Tijdens de komende warme dagen wil je natuurlijk een verfrissende duik maken. Op onderstaande kaart kun je zien waar je veilig kunt zwemmen in natuurwater.

Met gegevens van Zwemwater.nl is een kaart gemaakt waarop de waterkwaliteit van de bijna 900 recreatieplassen in Nederland wordt bijgehouden. Zo weet je of er bijvoorbeeld sprake is van blauwalg of andere problemen waardoor zwemmen wordt afgeraden. Kleurt de zwemplas blauw op de kaart, dan is het er veilig om te zwemmen. Voor de andere kleuren geldt dat je goed moet kijken of het mag of wel verstandig is om een duik te nemen.

De kaart wordt continu bijgewerkt, dus ook als een zwemlocatie ineens een negatief zwemadvies krijgt. Plons ze!