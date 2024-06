Boswachter redt zes reekalfjes van gruweldood: 'Mooi en dankbaar werk'

Het is een dramatisch gezicht. Jonge reekalfjes die, verborgen in het hoge gras, in deze periode zwaargewond raken door landbouwmachines. Om te voorkomen dat dit gebeurt, trekt boswachter Erik de Jonge ieder jaar rond deze tijd natuurgebied Brabantse Wal in om de dieren op te sporen en in veiligheid te brengen. Maandag redde hij met zijn collega's zo zes reekalfjes.

Reekalveren worden ongeveer tussen half mei en half juni geboren. Tot zo'n drie weken oud blijven ze vervolgens muisstil in het gras liggen en drukken ze zich tegen de grond bij naderend gevaar. Maar juist dit maakt ze kwetsbaar voor bijvoorbeeld maaimachines.

Boswachter Erik de Jonge spreekt van 'mooi en dankbaar werk' (foto: Robert Jan Asselbergs).

"Een professioneel piloot speurt met zijn drone naar verstopte reekalfjes."

In de jaren zeventig werd nog met zeventig mensen over een veld gelopen om de jonge dieren te vinden voordat de landbouwwerktuigen het veld op konden. Toen werd er weleens een goed verstopt reekalfje gemist. Tot verdriet van natuurliefhebbers en de boer, die het dier met het blote oog echt niet kan zien. Inmiddels gebeurt dit zoeken een stuk efficiënter, met een warmtecamera en dronebeelden. Deze dronebeelden maakte de boswachter van stichting Brabants Landschap niet zelf. "Ik ben wel dronepiloot, maar hier bevind je je in de veiligheidscirkel rond vliegbasis Woensdrecht. Dan heb je een specifieke ontheffing nodig om met een drone te vliegen." Daarom huren ze voor deze klus al jaren François Coppens in. "Hij is professioneel piloot."

In totaal werden maandag zes reekalfjes gered (foto: Robert Jan Asselbergs).

"Deze eerste inspectie bleek meteen heel nuttig."

Normaal gesproken vindt deze inspectie van de velden half juni al plaats, omdat de boeren dan gaan maaien. Dat dit nu een ruime week later gebeurt, heeft te maken met het weer. "De velden waren zo ontzettend nat vanwege de vele regenval in de voorbije maanden dat het vorige week nog geen maaiweer was. Boeren wilden wel maaien, maar de ondergrond was te vochtig. Vandaar dat we vorige week slechts een klein perceeltje hebben gedaan." Maandag waren Erik en zijn collega's actief in Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht. "Het ging hierbij om percelen van Brabants Landschap. De boeren hier zijn onze pachters. Deze velden bevinden zich voornamelijk in natuurgebieden, vandaar dat zich daar veel reekalfjes bevinden. De inspectie van maandag bleek meteen heel nuttig. Woensdag gaan we weer naar Bergen op Zoom."

Ook heel wat jonge haasjes werden in veiligheid gebracht (foto: Robert Jan Asselbergs).

"Vorig jaar hebben we op deze manier in totaal 25 reekalfjes gered."