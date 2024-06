Vier auto's verwoest bij brand in Waalwijk, mogelijk brandstichting

Vier auto's zijn afgelopen nacht volledig uitgebrand bij een hotel voor arbeidsmigranten in Waalwijk. Bij de branden aan de Pompweg raakte ook een vijfde auto flink beschadigd. Het vuur ontstond rond vier uur 's nachts en was zo groot, dat het zelfs in Kaatsheuvel te zien was. Mogelijk zijn de auto's in brand gestoken.

Naast een smeulend chassis is er niet veel meer over van de auto's die in vlammen opgingen. De vijfde auto liep forse brandschade op. Eerdere autobrand in Waalwijk

Afgelopen week was het ook raak in Waalwijk. Op de parkeerplaats van een uitzendbureau voor arbeidsmigranten ging een auto in vlammen op. "We vermoeden brandstichting, maar de oorzaak wordt nog onderzocht. We hebben ook nog geen aanwijzingen dat de autobrand van vorige week te maken heeft met die van afgelopen nacht, maar het zou logisch zijn", laat een politiewoordvoerder weten.