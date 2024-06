Man uit Vinkel stierf gruwelijke dood door Middel X, 2 jaar cel geëist

Een 33-jarige man uit Vinkel stierf in 2021 een gruwelijke dood. Hij nam het zelfmoordpoeder Middel X in, maar stierf pas na een week. Zijn familie dacht eerst dat hij ‘alleen maar’ een auto-ongeluk had gehad, maar de man wist in het ziekenhuis nog te vertellen dat hij het zelfmoordpoeder had geslikt. Tom de M. (77) uit Castricum had hem dat geleverd, zo bleek dinsdag in de rechtbank in Breda.

Had de man uit Vinkel nog een kans gehad, was de grote vraag van de familie. Na de inname van Middel X belandde hij in het ziekenhuis, waar ingrepen van de artsen even leken te werken. Maar uiteindelijk bezweek de jonge man na een hartinfarct toch aan het middel.

Uit een door de rechter voorgelezen verklaring bleek hoe erg de familie heeft geleden onder zijn zelfmoord. Zijn moeder had het idee dat hij net weer aan het opkrabbelen was na een depressieve periode en zin had in zijn nieuwe baan. En daarom was het een grote schok dat hij toch Middel X had genomen, dat hij eerder had besteld bij De M.

Justitie eiste dat Tom de M. uit Castricum twee jaar de cel ingaat. En om te voorkomen dat hij weer het idee krijgt om zelfmoordpoeder te gaan verkopen, eiste de officier van justitie ook nog eens zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Ook vrouw uit Berkel-Enschot en man uit Breda overleden

Want de 33-jarige man uit Vinkel was niet de enige die overleed door het zelfmoordpoeder van Tom de M. Een vrouw uit Berkel-Enschot en een man uit Breda bestelden het middel ook bij hem en overleden. Daarnaast kan justitie vier andere zelfmoorden in Nederland rechtstreeks linken aan de leveringen van de inmiddels 77-jarige man.

Tom de M. hield tijdens de zitting vol dat het innemen van Middel X veel humaner is dan bijvoorbeeld voor een trein springen, en dat het ook minder erg zou zijn voor nabestaanden. Maar deze ideële instelling lijkt haaks te staan op wat hij ermee verdiende. Met honderden bestellingen ontving De M. tienduizenden euro’s. Voor een paar tientjes kocht hij honderden grammen van het spul in Amerika en India en hij verkocht dat weer voor 150 euro per twee gram.

Poeder goed ingepakt met stalen kluisje

Hij verstuurde al die pakketjes, na een bedenktijd van zestig dagen, gewoon vanuit een verzendpunt in het Noord-Hollandse Castricum. Op het pakket stond geen waarschuwing, maar het poeder was wel heel goed verpakt. De twee gram poeder zat in een plastic doosje dat weer in een grotere plastic verpakking zat. En die zat weer in een stalen kluisje, die was beveiligd met een code, die apart werd verstuurd. En dat kluisje zat weer in twee doosjes. In het pakket zat wel een uitleg dat het poeder gevaarlijk was.

De officier verweet De M. dat hij iedereen die bij hem bestelde het middel toestuurde en verder niets wist van de achtergrond van zijn klanten. Hij adverteerde op zijn website en op Marktplaats met ‘hobby chemicaliën of een middel om onweersvliegjes te bestrijden. En de handel was flink. In zijn huis vond de politie een nog niet verzonden pakket met nummer 547.

'Middel tegen onweersvliegjes'

Geen van de honderden klanten vroeg naar hulp bij het bestrijden van ongedierte. Alle vragen gingen juist over het middel en de werking. En De M. beantwoordde die. Toen de politie hem eenmaal op het spoor was, werd een tijdje meegekeken op de computer van De M. en werd goed duidelijk waar hij het poeder inkocht en aan wie hij het verkocht.

Die hulp bij zelfdoding is gewoon strafbaar, hield de officier van justitie De M. voor. Ze merkte op dat in sommige geledingen hier anders over wordt gedacht, maar die discussie moet maar in de maatschappij worden opgelost en niet in de rechtszaal.

Ze hield wel rekening met de hoge leeftijd van De M. en het feit dat hij al meer dan twee jaar op zijn proces moet wachten. Toch eiste ze een flinke celstraf van 24 maanden en nog eens 6 voorwaardelijk. Ook om andere aanhangers van het verstrekken van zelfmoordmiddelen duidelijk te maken dat dit niet kan. Daarnaast moet De M. 15.000 euro winst terugbetalen.

De uitspraak in deze zaak is op 9 juli.