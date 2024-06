Rook en stank door brand in afvalberg op bedrijventerrein

Een brand bij afvalverwerkingsbedrijf Remondis in Son zorgt dinsdagmiddag voor rook- en stankoverlast. Dat meldt de brandweer. De rook is in de verre omgeving te zien, de brandweer meldt dat de brand onder controle is.

De rook van de brandende afvalberg trekt richting Best. Om uitbreiding te voorkomen, zijn meerdere brandweerwagens ingezet. "Ga niet kijken en geef hulpverleners de ruimte", laat de brandweer weten. Een woordvoerder van de brandweer zegt dat er metingen worden gedaan naar de schadelijkheid van de rook. "Hoewel alle rook schadelijk is en mensen er zoveel uit moeten blijven, is er hier geen sprake van de verspreiding van gevaarlijke stoffen."