Veteraan Hans bedacht witte anjer als eerbetoon voor op de auto

Voor de 65-jarige veteraan Hans van Haalen uit Eindhoven was het een gok of het aan zou slaan. Hij bedacht de kunststof witte anjer die je aan je auto of motor kunt bevestigen, een eerbetoon aan de veteranen van ons land. Het idee is een succes en elke avond maakt Hans nu pakketjes met de kunststof bloemen klaar. Zaterdag is het Nationale Veteranendag en dan zal menig auto met de anjer van Hans rondrijden.

Sinds 2005 wordt de witte anjer in Nederland ingezet om de waardering voor Nederlandse veteranen uit te spreken. “De Witte Anjer staat voor erkenning en waardering van veteranen”, zegt Hans. Hij zat 25 jaar bij Defensie en ging op missie naar Bosnië. Ook werkte hij bij de politie. Sinds vorige maand zijn de anjers voor op de auto en motor te koop. Al bijna duizend witte anjers van kunststof heeft de veteraan verkocht. Donderdag komt de tweede lading met duizend anjers binnen. Het idee voor de anjers deed Hans op in Engeland. Hij is bevriend met twee Engelse veteranen. Daar hebben ze de Britse poppy, een klaproos. “Het is een herdenkingsbloem voor de gevallenen die vanaf de Eerste Wereldoorlog zijn omgekomen. Afgelopen zomer waren we in Engeland en daar zie je veel auto’s met zo’n poppy op de auto. Ik vond dat ik als veteraan wat met de witte anjer moest gaan doen.”

Links de anjer en rechts de poppy uit Engeland.

"Ik zit elke dag met een glimlach op mijn lippen."

De anjers moesten dit jaar klaar zijn vanwege de herdenking van tachtig jaar vrijheid. Hans hield een inzamelingsactie en stak er zelf ook nog eens 15.000 euro in. “Het was maar net hoe het ontvangen zou worden door de veteranen en door de rest van Nederland. Ik kreeg al snel een bestelling voor 24 anjers. Die waren voor de voertuigen die de minder valide veteranen meenemen tijdens het defilé in Den Haag.” Daarna ging hij beurzen af om de anjers te promoten en daar kreeg hij veel positieve reacties. “Ik zit elke dag met een glimlach op mijn lippen als ik bezig ben met de anjers." Het liefst ziet hij de kunststof witte anjer het hele jaar op de auto rondrijden. Het leidt tot gesprekken. "Het gaat mij niet om de verdienste, ik moet eerst nog uit de kosten komen. Het gaat mij erom dat Nederlanders laten zien dat ze erkenning en waardering voor de veteranen hebben. Veteranen die hebben bijgedragen aan de vrijheid.”