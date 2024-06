Brand verwoest achterkant van huis, twee bewoners naar ziekenhuis

De achterkant van een huis aan de Mariannestraat in Waalre is dinsdagavond door brand verwoest. De twee bewoners raakten lichtgewond en hadden het benauwd vanwege de rook. Zij zijn ter controle naar een ziekenhuis gebracht.

Het vuur werd rond halfelf ontdekt en woedde aan de achterkant van het huis. De brandweer stelde daar een gasfles veilig.

Munitieverzamelaar

De brandweer schaalde in eerste instantie snel op vanwege mogelijk explosiegevaar. Maar dit bleek gebaseerd op informatie over een vorige bewoner, die munitieverzamelaar was.

De brandweer kon voorkomen dat het vuur zou overslaan naar andere huizen.

Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.