Huis door brand verwoest, twee bewoners naar ziekenhuis

Een huis aan de Mariannestraat in Waalre is dinsdagavond verwoest door een brand. De brand woedde aan de achterkant van het huis. De twee bewoners, een man en vrouw, raakten zwaargewond. Zij zijn met brandwonden naar een ziekenhuis gebracht.

De 85-jarige buurvrouw Mia was thuis op het moment van de brand en werd door haar buren gewaarschuwd. "Ze bonsden op mijn deur en riepen: 'Mia kom naar buiten!' Ik ben er heel erg van geschrokken. Buiten zag ik vlammen tot boven het dak van de woning", vertelt ze.

Volgens Mia is de brand begonnen in de tuin. "Ik hoorde dat ze in de tuin aan het bakken en braden waren en dat de gasfles ontploft is. Er was een harde knal en ik hoorde de ruiten springen."

Ook een van de overburen geeft aan dat er brand zou zijn ontstaan door een gasfles en dat er een harde knal te horen was. "Toen het stel uit de woning kwam, zag ik dat ze verbrand waren." De bewoners zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de overbuur zou het gaan om het brandwondencentrum in Rotterdam.

Woensdagochtend is de schade goed zichtbaar. De achterkant van de woning is zwartgeblakerd, de ruiten zijn gesprongen en van een houten serre in de tuin is weinig meer over. Dat de brand snel zo groot werd komt volgens buurvrouw Mia door de serre in de tuin van de woning: "Die is heel snel in brand gevlogen".