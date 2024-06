EK is drama voor Joey Veerman: dit zijn de gevolgen, zeggen kenners

Slechts een halfuur. Toen had bondscoach Ronald Koeman genoeg gezien tijdens de dramatische derde groepswedstrijd van het Nederlands elftal op het EK, tegen Oostenrijk. Joey Veerman werd gewisseld voor Xavi Simons, in de hoop de wedstrijd nog om te keren - wat niet zou lukken. Tijdens zijn eerste EK-duel, tegen Polen, speelde Veerman ook al onder de maat. Staat een toptransfer, die voor hem in de maak leek na een geweldig seizoen bij PSV, nu op de tocht?

Met zijn wissel in de 34e minuut belandde Veerman in de recordboeken. Nooit eerder werd een international van het Nederlands elftal zo snel gewisseld tijdens een EK-wedstrijd. "Veerman speelde tegen Oostenrijk gewoon slecht", beaamt ex-international René van de Kerkhof. "Heel Oranje deed dat, maar hij was de slechtste. Tegen een goed spelend Oostenrijk, overigens." Voor aanvang van het Europees kampioenschap leek Veerman op weg naar een toptransfer. Na een uitblinkend seizoen met PSV leek een succesvol EK voor de middenvelder de ideale springplank naar een absolute topclub in het buitenland. Real Madrid werd zelfs als optie genoemd. Hoe is dat na twee tegenvallende wedstrijden op het EK? "Joey kan enorm goed voetballen, dat heeft hij bewezen", benadrukt René's broer Willy. Hij wijst op Veermans uitstekende spel in de Champions League. "De kwaliteiten voor de top heeft hij ontegenzeggelijk. Clubs weten dat." Hij is dus niet bang dat geïnteresseerde clubs na dit EK afhaken. Al houdt hij er wel rekening mee dat buitenlandse clubs nu lagere biedingen bij PSV zullen gaan doen. "Wellicht dat Veerman nu nog een of twee jaar in Eindhoven blijft", oppert René. "Dat hoop ik." Willy vult aan: "Je carrière hangt niet af van een mindere wedstrijd. Hij is gewoon een goede voetballer, maar had een mindere dag."

"Veerman heeft spelers nodig die hij diep kan sturen."

Jan Poortvliet, die samen met de broers Van de Kerkhof deelnam aan het succesvolle WK voetbal van 1978, is het met Willy eens. "Geïnteresseerde clubs schrikken hier niet van", meent hij. "Veerman heeft voor het EK een geweldig seizoen gedraaid." Hij heeft ook wel een verklaring voor het mindere spel van Veerman. "De balans op het middenveld van Oranje is niet goed", ziet de voormalig succescoach van FC Eindhoven. "Je hebt daar nu drie bepalende spelers rondlopen, met Veerman, Jerdy Schouten en Tijjani Reijners. Je hebt geen balafpakker. Daarbij heeft Veerman spelers nodig die hij diep kan sturen, zoals Frimpong, Dumfiries of Malen. Daar ligt zijn kracht. Van hen speelde dinsdag alleen Malen. Memphis ging niet diep en Cody Gakpo vroeg de bal ook in de voeten."

"Joey is zo'n beetje de hemel in geprezen."

De Osse ex-international Marc van Hintum vindt dat we in Nederland sowieso heel erg snel zijn met zowel het ophemelen als het neerhalen van spelers. "Deze afgelopen twee wedstrijden zijn heel vervelend voor Veerman, maar hem nu al afschrijven voor Oranje is echt voorbarig", benadrukt de oud-speler van Helmond Sport, Willem II en RKC. Kees Ploegsma, zaakwaarnemer en manager van PSV tijdens de zeer succesvolle jaren tachtig en negentig, heeft wel de indruk dat Veerman niet lekker in zijn vel zit. "Blijkbaar heeft hij last van spanning. Op zo'n toernooi gaat alles veel sneller en krijg je te maken met andere speelstijlen. Misschien gaat het ook allemaal wat snel met Veerman. Hij is van tevoren zo'n beetje de hemel in geprezen. Maar Joey is nog vrij jong. Ik zou zeggen: blijf nog een jaartje bij PSV en dan zien we wel verder. Dan doe je nog een jaar ervaring op in de Champions League, met komend seizoen nog meer wedstrijden dan voorheen. Ik vermoed dat PSV dit ook denkt."

Wachten op privacy instellingen...