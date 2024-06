Grote kans op eerste tropische dag, maar het spant erom

Het zijn uitstekende dagen voor de zonaanbidders. Woensdag en donderdag is er een grote kans dat er in Brabant de tropische temperatuur van dertig graden wordt aangetikt. Als dat gebeurt, is dat de eerste keer dit jaar. Wie van het warme weer houdt moet daar volgens weerman Alfred Snoek van Weerplaza volop van genieten, want de dagen erna gaat het kwik wat zakken.

Volgens Snoek kan het zo zijn dat we woensdag op sommige plekken in Brabant de tropische grens van dertig graden gaan bereiken. "Het zal erom spannen of we dat halen", zegt de weerman in radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant. "Er is weinig wind en de zon schijnt volop. Misschien komen er in de middag een paar stapelwolken bij, maar die zijn onschuldig."

Wie het overdag net iets te warm vindt, kan met deze lange junidagen 's avonds nog lang buiten zitten. "De temperatuur gaat maar langzaam omlaag", zegt Snoek.

Ook donderdag kan misschien een tropische dag worden. Volgens Snoek wordt het 28 tot 30 graden in onze provincie. In de loop van de dag gaat de wind draaien. Daardoor komen er meer wolken bij en krijgt de zon iets minder kans. Het blijft waarschijnlijk wel droog.

Ander weer voor de deur

Liefhebbers van het warme weer moeten deze dagen hun kans pakken, want er staat ander weer voor de deur. Vrijdag wordt het een stuk minder warm. "Dan steekt er een westenwind op. Die voert een andere luchtsoort aan. We moeten ons tevreden stellen met 21 tot 23 graden. Maar er is ook aardig wat zonneschijn. Dus het ziet er helemaal niet verkeerd uit. Zeker niet voor de mensen die het weer nu te warm vinden. Dit weerbeeld zet zich ook door in het weekend."

Geniet jij vandaag van het warme weer en heb je een zomerse foto? Mail hem dan naar ons.