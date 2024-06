75.000 snelheidsovertreders krijgen geen boete door fout

Van 556 snelheidscontroles die vorig jaar zijn gedaan in Oost-Brabant, zijn door een fout nooit boetes opgelegd door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Naar schatting gaat het om ruim 75.000 boetes, met een bedrag van meer dan 5 miljoen euro. De boetes kunnen niet alsnog opgelegd worden, omdat dit volgens de wet binnen vier maanden moet.

Een paar weken geleden vroeg Omroep Brabant aan het CJIB hoeveel mobiele radarcontroles er vorig jaar zijn geweest. Toen we die later voorlegden aan de Politie Oost-Brabant, bleek dat er een verschil zat in het aantal controles dat de politie heeft gedaan en hoeveel boetes er door het CJIB zijn opgelegd. De politie en het CJIB erkennen nu dat er controles zijn geweest waarvoor geen boetes zijn uitgeschreven.

Naar schatting 5 miljoen

De politie en het CJIB zijn nog verder onderzoek aan het doen naar wat er precies is gebeurd en hoeveel boetes er precies zijn misgelopen. Maar ze zeggen wel dat het gaat om 556 snelheidscontroles. Daarmee kunnen we een schatting maken van het gemiste bedrag aan boetes.

In 2022 zag de politie Oost-Brabant gemiddeld 140 overtredingen per controle. Als we dat vermenigvuldigen met de 556 vermiste controles, kom je op ruim 77.000 overtredingen. De gemiddelde boete voor een snelheidsovertreding lag volgens het CJIB vorig jaar op 68,78 euro. Daarmee kom je uit op het geschatte bedrag van 5,3 miljoen euro.

Nieuw systeem mogelijk boosdoener

De politie Oost-Brabant laat weten dat ze de gegevens van de controles hebben aangeleverd bij het CJIB. Maar het CJIB zegt dat ze de gegevens van die controles nooit hebben gevonden in hun systemen.

Mogelijk is de fout ontstaan toen het CJIB vorig jaar overstapte naar een nieuw systeem. Inmiddels zijn de problemen opgelost en worden ook de boetes voor de politie in Oost-Brabant weer verstuurd.

De politie en het CJIB hebben meer tijd nodig om uit te zoeken hoe de fout precies kon ontstaan en hoe hoog het bedrag aan gemiste boetes precies is.