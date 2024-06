Twee doden bij aanrijding tussen vrachtwagen en auto op de A73

Bij een ongeluk met een vrachtwagen met oplegger en een auto zijn woensdagmiddag op de A73 bij Overasselt (Gelderland) twee mensen overleden. Door het ongeluk stond het verkeer in de richting van Nijmegen helemaal vast vanaf Cuijk. Op het hoogtepunt was de vertraging tachtig minuten. De snelweg is afgesloten.

Sami Kappe Geschreven door

Het ongeluk gebeurde woensdag aan het begin van de middag. De snelweg werd helemaal afgesloten, waardoor de vertraging snel opliep. Het verkeer kon rond tien voor half twee weggeleid worden. Daardoor nam de vertraging snel af. Wie vanuit Venlo naar Nijmegen wil, moet via Eindhoven omrijden. Nog onduidelijk is wanneer de A73 weer wordt vrijgegeven. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren.