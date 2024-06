Vrouw uit Den Bosch ontkent betrokkenheid bij aanslag op Spaanse politicus

De 27-jarige vrouw uit Den Bosch die vastzit op verdenking van betrokkenheid bij een moordaanslag op de Spaanse politicus Alejo Vidal-Quadras, ontkent alle betrokkenheid. Dat bleek woensdag in de rechtbank in Amsterdam tijdens een zitting van de Internationale Rechtshulpkamer, die beslist over haar overlevering aan Spanje.

De vrouw, Chaninez K, werd eind april in Nederland aangehouden op verzoek van de Spaanse autoriteiten. Ze wordt onder meer verdacht van het financieren en voorbereiden van de moordaanslag op 9 november in Madrid. Daarbij werd Vidal-Quadras door vermoedelijk een huurmoordenaar in het hoofd geschoten. Hij overleefde de aanslag maar net. "Ik zit er helemaal doorheen. Ik ben geen bedenker of planner van zulke zaken", vertelde K. de rechters. "Met de tijd zal zeker mijn onschuld blijken. Het is nu even moeilijk, maar die tijd zal zeker komen." In de wandelgangen van de rechtbank vertelde de advocaat na afloop van de korte zitting dat de in Spanje woonachtige ex van de vrouw een van de medeverdachten is. Hij is nog voortvluchtig.

"Ik ben gewoon gebruikt."