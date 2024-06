Aannemer overleden bij ongeluk Shell, arbeidsinspectie doet onderzoek

Een aannemer die aan het werk was bij Shell, is woensdagmiddag rond half een overleden bij een bedrijfsongeval. Hij raakte bekneld onder een stack, een industriële schoorsteen. Dat gebeurde op het terrein van de olieproducent aan de Chemieweg in Moerdijk. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar het ongeluk.

De traumahelikopter werd opgeroepen. Wat er precies gebeurd is en of het terrein is afgesloten, is onbekend. Volgens Shell gaat het om een 'aannemer-collega'. "Dit incident raakt ons diep. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en collega’s van het slachtoffer." De aannemer was samen met andere bouwvakkers aan het werk in één van de panden van Shell.

Of de schoorsteen instortte, is onduidelijk. Een woordvoerder van de arbeidsinspectie laat weten dat het onderzoek nog weken kan duren: "We gaan onder meer getuigen horen. Ook wordt de plek waar het gebeurde onderzocht. Normaliter wordt het een plaats delict."

Shell wil niet zeggen om welk pand het gaat, of het pand gesloten is en wat voor gevolgen dat voor de bedrijfsvoering heeft.