Medewerker Shell overleden bij ongeluk, arbeidsinspectie doet onderzoek

Een medewerker van Shell is woensdagmiddag rond half een overleden bij een bedrijfsongeval. De medewerker zat bekneld. Dat gebeurde op het terrein van de olieproducent aan de Chemieweg in Moerdijk. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar het ongeluk.

De traumahelikopter werd opgeroepen. Wat er precies gebeurd is en of het terrein is afgesloten, is onbekend. Bij Shell en bij de politie kon niemand een verdere toelichting geven.

Een woordvoerder van de arbeidsinspectie laat weten dat het onderzoek nog weken kan duren: "We gaan onder meer getuigen horen. Ook wordt de plek waar het gebeurde onderzocht. Normaliter wordt het een plaats delict waarbij een afdeling of pand wordt afgesloten."