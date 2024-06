Vrachtwagen brandt uit op parkeerplaats langs A58, chauffeur zwaargewond

Op parkeerplaats Molenheide langs de A58 bij Gilze is woensdagmiddag rond kwart voor vijf een vrachtwagen in brand gevlogen. De chauffeur was op dat moment in de cabine en raakte zwaargewond.

Twee ambulances kwamen ter plaatse om het slachtoffer te behandelen waarna hij met spoed naar het ziekenhuis is vervoerd. Drie brandweerteams uit Gilze, Tilburg en Ulvenhout werden opgeroepen. Ze hadden de vlammen in een half uur onder controle. De vrachtwagen stond op flinke afstand van het tankstation geparkeerd. Dat moest tijdelijk sluiten, maar er was geen explosiegevaar. Ook de oprit van het tankstation en de parkeerplaats, waar enkele restaurants zitten, werden afgesloten. Door de brand ontstond er een lange file op de snelweg. De rookpluim was van 15 kilometer afstand al zichtbaar. Waardoor de brand ontstond, is nog niet bekend.

De chauffeur raakte zwaargewond (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).