Man trekt mes in ziekenhuis, receptionistes en beveiligers bedreigd

Een man heeft dinsdagochtend rond tien uur de receptionistes van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven bedreigd. Later bedreigde hij ook de beveiliging met een mes, werd woensdag bekend. De ingeschakelde politie heeft hem overmeesterd, meldt het ziekenhuis.

"We zijn geschrokken van deze gebeurtenis. De impact van het incident was groot", zegt een ziekenhuiswoordvoerder. Bezoekers en personeel die daar behoefte aan hadden, zijn opgevangen door een speciaal team. Het gaat om een ziekenhuisteam dat wordt ingeschakeld bij traumatische gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op het functioneren.

Volgens het ziekenhuis past de bedreiging bij 'een trend van toenemende agressie'. Het ziekenhuis heeft steeds vaker te maken met agressieve patiënten en bezoekers. Eind vorig jaar lanceerde het daarom een campagne tegen agressie met de naam 'Vind jij dat oké? NOWAY!', met verhalen van personeel dat te maken had met agressie.

Over de leeftijd en woonplaats van de man is niets openbaar. Ook is niet bekend of hij een patiënt was. De politie kon niet direct antwoord geven op vragen daarover.