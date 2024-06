'Mini-GLOW' bij Sint-Jan, kathedraal wordt decor van lichtshow

Den Bosch mag zich verheugen op een soort mini-versie van GLOW in de stad. In het najaar is de Sint-Jan het decor van lichtprojecties, in het kader van de viering van 800 jaar Sint-Jan.

Het lichtspektakel 'De Bossche Beeldenstorm' duurt van 18 tot en met 27 oktober. Tijdens het lichtspektakel is te zien hoe de Sint-Jan al acht eeuwen een locatie is van samenkomst en viering. De Sint-Jan trotseerde branden, oorlogen, epidemieën en ongeloof, maar bleef een toevluchtsoord voor wie beschutting zoekt, schrijft de organisatie. Meeslepende muziek

De voorstelling is een samenwerkingsproject van kunstenaars en creatieven. Lichtkunstenaar Dirk van Poppel is verantwoordelijk voor het ontwerp. Hij is bekend vanwege zijn werk bij onder meer GLOW Eindhoven. Eric Alink heeft de tekst geschreven die de historische reis begeleidt en Studio Make realiseerde de muziek die de beelden tot leven brengt. Cadeau aan de stad

'De Bossche Beeldenstorm' is een cadeau van de parochie Sint-Jan aan de stad Den Bosch en haar inwoners. Het lichtspektakel wordt gerealiseerd met dank aan lokale subsidies, partners en sponsoren. De voorstelling is gratis toegankelijk. "Het belooft een onvergetelijke ervaring te worden die jong en oud zal aanspreken", laat de organisatie weten. Meerdere voorstellingen per avond

De voorstelling duurt zo'n twintig minuten. Er zijn meerdere voorstellingen per avond. Bezoekers kunnen na de zomer tickets reserveren voor een specifiek tijdslot om de voorstelling bij te wonen.