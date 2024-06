Kans op een tropische dag, maar er is koelere lucht op komst

Na de eerste tropische dag van het jaar kunnen we donderdag in Brabant nog één keer genieten van de hoge temperaturen. Er is opnieuw kans om de 30 graden te bereiken. Daarna is er milder zomerweer op komst. Vanaf zondag komt de echte verandering, dan wordt het een stuk frisser en wisselvalliger.

De zomerliefhebber kan donderdag weer naar het zwembad of het natuurwater. Volgens weerman Floris Lafeber van Weerplaza is er een goede kans dat het in Brabant opnieuw 30 graden wordt: "Het is droog vandaag en de zon heeft de overhand. Let er wel mee op, want de zonkracht is hoog. Smeer je dus goed in als je naar buiten gaat."

Na donderdag is het gedaan met het echt hete weer, vertelt Lafeber. Toch mogen we niet klagen over wat de weergoden vrijdag in petto hebben. "De temperatuur komt vrijdag uit op zo'n 22 graden. Er staat niet al te veel wind, er is flink wat zon én het blijft droog."