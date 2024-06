Volleybalinternational Tom is met 1,92 meter een van de kleinste spelers

Met zijn 1,92 meter is Tom Koops (23) niet bepaald klein. Maar als de Udenaar om zich heen kijkt bij de Nederlandse volleybalploeg, is hij één van de kleinste spelers. Tom maakte onlangs zijn debuut voor Oranje in een zenuwslopende race voor een olympisch ticket. “Op zo’n hoog niveau en met zoveel druk vrijwel iedere dag volleyballen, is fysiek bijna niet te doen.”

In de Volleyball Nations League speelde 'Team NL Lange Mannen’ twaalf wedstrijden, waarin ze niet slaagden in de missie om de Olympische Spelen te halen. “In een maand tijd hebben we gespeeld in Turkije, Canada en de Filipijnen. Je reist veel en je moet wennen aan het tijdsverschil. In ieder land speelden we vier wedstrijden tegen toplanden. Dag in, dag uit moet je presteren terwijl je nauwelijks tijd hebt om te herstellen. Ik heb zoveel respect voor volleyballers op het allerhoogste niveau.”

Tom noemt het een geweldige leerschool. “Ik heb vaker op de longlist van de bondscoach gestaan, maar na een goed seizoen bij Orion in Doetinchem heb ik mezelf beloond met een definitieve selectie. Het was even wennen tussen de grote mannen, maar ik heb zeker genoten van de hele ambiance.”

In het Turkse Antalya was hij tegen het gastland belangrijk als invaller en tegen Cuba maakte hij zelfs zijn basisdebuut. “Volgend jaar hoop ik opnieuw bij de selectie te zitten. De groep gaat er flink anders uitzien omdat ervaren jongens mogelijk stoppen. Wij willen met jonge gasten de lijn doortrekken, de Olympische deelname in 2028 of 2032 zou geweldig zijn.”