Turkije wint, dus fans toeterend op straat: 'Elk land viert eigen feestje'

Het Turkse voetbalteam heeft zich woensdagavond geplaatst voor de achtste finales van het EK in Duitsland. Reden voor veel Brabanders met Turkse roots om de overwinning uitbundig te gaan vieren. In Tilburg, Eindhoven en Den Bosch ging dat gepaard met veel toeteren en Turks vlagvertoon. Volgens socioloog Peter Achterberg moeten we er in de toekomst maar aan wennen.

Volgende week dinsdag speelt Ay-Yildizlilar, zoals de bijnaam van het nationale Turkse team luidt, tegen Oostenrijk. Als de 'maansterren', want dat betekent de bijnaam, opnieuw de sterren van de hemel zullen spelen, is één ding zeker: de fans gaan toeterend de straat op om de overwinning te vieren.

"Iedere cultuur heeft zijn eigen manier om iets te vieren", begint Peter Achterberg, socioloog en hoogleraar aan Tilburg University. "Zodra er iets te vieren valt, gaan de Turken er met auto's en vlaggen al toeterend door de stad. Dat valt op. Andersom valt gedrag van Oranjesupporters op bij de Duitsers. Zij kijken hun ogen uit hoe Nederlanders van 'links naar rechts' gaan. En sommige landgenoten verblijven zelfs op een Oranje-camping."

Het zijn volgens Achterberg culturele patronen die er door de jaren heen zijn ingeslepen. "Elk land viert op eigen wijze, maar treurt ook op zijn eigen manier. In Nederland hebben we een traditie dat als het misgaat, er meteen koppen moeten rollen. Dan moet bijvoorbeeld de coach opstappen. Die reacties zijn in andere landen toch wel iets gematigder."

Een Nederlandse kringverjaardag is ook weer heel anders, zegt Achterberg. "Dan gaan we bij iedereen langs, geven elkaar een kus en feliciteren diegene. Dat doen ze in geen enkel ander land. Hoe zou het omgekeerd zijn? Je bent in Engeland en wordt gefeliciteerd met de jarige. We hebben onze eigen manieren van iets te vieren en dat groeit langzaam uit tot een patroon."

'Letter van de wet'

"Volgens 'de letter van de wet' is onnodig claxonneren strafbaar", zegt politiewoordvoerder Dion Luijten. "Het mag slechts alleen in geval van dreigend gevaar. Daar is in dit geval natuurlijk geen sprake van. Overlast veroorzaken in welke vorm dan ook is eveneens verboden."

Natuurlijk wordt niet elk geval van onnodig op de claxon drukken, bestraft. "Ook buiten het Europees Kampioenschap om gebeurt dat niet. De afweging is of er ook echt overlast ontstaat. Of dat er misschien een supporter door het toeteren in een gevaarlijk situatie terechtkomt, bijvoorbeeld als iemand schrikt.'

Veel factoren

Het wel of niet optreden tegen feestvierende, toeterende of vlaggende voetbalsupporters is van veel factoren afhankelijk, legt de politiewoordvoerder uit: "Weegt het bijvoorbeeld op tegen het voornemen om supporters de ruimte te willen bieden om hun gevoel te uiten? Levert het toeteren of zwaaien met vlaggen gevaar op voor andere weggebruikers? Hoe reageren supporters op een eventueel politieoptreden?"

De politie gaat zeker niet over één nacht ijs bij het wel of niet optreden. "Soms is een gesprek al voldoende om het niet uit de hand te laten lopen. Maar gedogen is geen vrijbrief om alles maar te kunnen doen en is ook geen garantie dat er niet wordt opgetreden", zegt Luijten.