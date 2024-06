Motorrijder overleden bij ongeluk op A67 na crash in sloot

Een motorrijder is donderdagochtend overleden na een ongeluk op de A67 bij Geldrop. Een poging van hulpverleners om de motorrijder te reanimeren, mocht niet meer baten.

Het is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De motorrijder kwam in een sloot terecht bij tankstation Meelakkers. Die ligt tussen de snelweg en het tankstation in. De afslag naar tankstation Meelakkers is zo'n honderd meter voor de sloot. De afslag naar het tankstation is door het ongeval dicht.

De hulpdiensten kwamen massaal naar de plek van het ongeval. Ook landde er een traumahelikopter.