Aanrijding met een auto kost jonge fietser het leven

Een 15-jarige fietser is woensdagavond overleden, nadat hij 's ochtends een aanrijding had met een auto op de Vogelenzang in Erp. De jongen werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij overleed.

De politie maakte het overlijden van de fietser donderdag aan het begin de middag bekend. De fietser reed op een fietspad dat uitkomt op de Vogelenzang. Daar botste hij met een auto. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De verkeersspecialisten van de politie onderzoeken wat er precies is gebeurd. Het is niet duidelijk of de automobilist is aangehouden. Dat gebeurt vaak bij een dodelijk ongeluk.