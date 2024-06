Leerlingen mogen optreden bij Veteranendag: 'Gaat heel tof worden'

Optreden voor de koning en minister-president? Zo'n kans is niet voor velen weggelegd, maar wel voor leerlingen van RSG 't Rijks in Bergen op Zoom. De muziekklas van de middelbare school heeft de Kidswedstrijd 2024 gewonnen. Daarom mogen de scholieren zaterdag een lied voordragen tijdens de opening van Nederlandse Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Docent Daniëlle Stienen is apetrots op haar leerlingen. "Dit is echt een 'once in a lifetime'-ervaring."

De Kidswedstrijd is georganiseerd door het Nationaal Comité Veteranendag. Scholieren konden aan de wedstrijd meedoen door het nummer Proud to be a Soldier van veteraan Joe Tennessee te herschrijven. De versie van de muziekklas van RSG 't Rijks is het winnende nummer geworden. De leerlingen hebben goed samengewerkt om tot het nummer te komen. Zo heeft de zeventienjarige Sara van Gaans aan de groep gevraagd om mooie zinnen door te sturen. "Dat heb ik passend gemaakt op de melodie van het nummer van veteraan Joe". Voor Sara was het niet moeilijk om met dit onderwerp aan de slag te gaan. "Mijn opa is ook veteraan. Ik weet hoe het voor hem is geweest en dat het best heftig kan zijn. En veteranen hebben echt voor onze vrijheid gezorgd." Joe Tennessee is ook bij de kinderen van de muziekklas langs geweest. En dat was voor de kinderen heel inspirerend. "Joe zei: 'Zo lang onze harten kloppen, blijven we knokken.' Toen ik hem dat hoorde zeggen, wist ik meteen dat dat erin moest", vertelt Sara. "In het nummer zingen we dus: 'As long as our hearts are beating, we will fight for our land'." Ook de veertienjarige drummer Mark heeft meegewerkt aan het nummer. "Zelf mag ik niet meedoen, alleen de zangeressen uit onze klas, maar daar ben ik heel trots op. Ik denk dat het iets heel moois gaat worden."

"We zijn allemaal goede muzikanten, dus ik heb er alle vertrouwen in!"

Volgens muziekdocent Daniëlle Stienen hebben de kinderen een mooie product neergezet. "Ze hebben goede teksten geschreven en ze hebben dat ook echt samen gedaan", vertelt ze. Het is nog wel even spannend dat ze nu ook echt mogen optreden zaterdag. "Het is toch voor de koning en een hoop andere belangrijke mensen, maar ik weet zeker dat het heel erg tof gaat worden." Donderdag repeteert de groep voor de laatste keer in hun vertrouwde muzieklokaal in Bergen op Zoom. Zaterdag zal Sara samen met drie klasgenoten, Joe Tennessee en een orkest optreden tijdens de Nationale Veteranendag. En dat heeft Sara nog niet helemaal verwerkt, bekent ze. "De zenuwen beginnen nu wel te komen, maar de repetitie ging heel goed. We zijn allemaal goede muzikanten, dus ik heb er alle vertrouwen in!"

Mark en Sara spelen buiten school ook in dezelfde band. (foto: Floortje Steigenga).