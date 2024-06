Taxichauffeur dwong mannen tot seks en moet de cel in

Een 59-jarige taxichauffeur uit Eindhoven moet 50 dagen de cel in, omdat hij twee jonge mannen heeft aangerand of verkracht. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vrijdag geoordeeld. Ook moet hij zich laten behandelen en kreeg hij 450 dagen cel voorwaardelijk, voor als hij nog eens in de fout gaat.

Tijdens de zitting, twee weken geleden, werd duidelijk dat de man een groot probleem heeft. Want de man is stiekem homoseksueel én moslim. En dat is bijzonder lastig voor hem. “Je kunt beter een crimineel zijn”, zo zei hij tijdens de zitting.

“In Marokko is dit strafbaar”, legde de man aan de rechters uit. “Niemand weet hier iets van. Mijn vrouw niet en ook mijn kinderen niet. Een goede vriend van me is homo en ik er alleen met hem over praten.”

“In ons geloof is het een schande om homo te zijn. Ik heb zes zussen en broers en die gaan trouw naar de moskee en naar Mekka. Alles mag. Je mag best crimineel zijn, maar openlijk homoseksueel zijn is taboe. Dat is de grootste doodzonde. Als ze erachter komen, is mijn leven voorbij.”

Zijn geaardheid kwam aan het licht door drie incidenten met jonge mannen tussen de 16 en 20 jaar. In alle gevallen ontkende de man dat hij ook maar iets fout had gedaan met de jongens, maar volgens de officier van justitie kan het geen toeval zijn dat hij steeds betrokken is bij seksuele uitspattingen met jonge mannen. En de rechtbank ging daar in mee. In twee van de drie gevallen werd de man schuldig bevonden.

De rode draad is dat hij als taxichauffeur en als koper van een televisie via Marktplaats drie jonge mannen zou hebben gedwongen om seksuele handelingen te ondergaan. De jongens in zijn taxi waren overdonderd, omdat hij ze een gratis ritje aanbood. Hij parkeerde dan ergens achteraf, begon ze te strelen en ging steeds verder, tot orale seks aan toe. De man die hem een tv wilde verkopen, werd aangerand in zijn eigen huis.

De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij misbruik heeft gemaakt van het leeftijdsverschil tussen hem en de slachtoffers. Ook rekent de rechtbank de verdachte aan dat hij iemand in zijn eigen woning heeft aangerand en dat hij een jonge man midden in de nacht in een zeer angstige situatie heeft gebracht door misbruik te maken van zijn positie als taxichauffeur.

