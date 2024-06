Varkens omgekomen bij grote brand in stal in Landhorst

Bij een brand in een varkensstal in Landhorst zijn donderdag meerdere varkens omgekomen. Hoeveel varkens de brand niet hebben overleefd, weet de brandweer nog niet. De brand brak vroeg in de middag uit en was rond half vier volledig geblust.

De brand ontstond in een stal bij een boerderij op de Boekelsebaan. In de omgeving waren grote rookwolken te zien. "Gelukkig is de brand niet overgeslagen naar de twee andere en veel grotere varkensstallen", zegt een woordvoer van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Bij de brand kwam asbest vrij, maar alleen op het erf waar de stal staat. Volgens de brandweer hebben mensen in de buurt geen last van de vrijgekomen asbest.