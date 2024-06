Nach links, nach rechts! Snollebollekes komt met tophit in het Duits

Von links nach rechts! Daar is 'ie dan: de Duitse versie van het nummer Links Rechts van Snollebollekes. Het lied is al jaren een hit in ons eigen land, maar sinds het EK in Duitsland gaat het feestnummer nu ook de grenzen over. Onze oosterburen zochten het lied massaal op via Spotify. Dat was voor zanger Rob Kemps uit Best genoeg reden om het nummer ook in het Duits op te nemen.

We hebben drie wedstrijden van Oranje achter de rug en in Duitsland hebben we vooral indruk gemaakt met onze Nederlandse supporters. Filmpjes van hossende Hollanders die van links naar rechts springen op Snollebollekes gingen viraal. Hierdoor kwam het nummer Links Rechts bovenaan de Duitse hitparade te staan. Zanger Rob Kemps werd zelfs gevraagd om zijn verhaal te doen in de Duitse krant Der Spiegel en bij de Amerikaanse televisiezenders CNN en Fox Sports. "Dat is de impact van dit enorme voetbaltoernooi en dat maakt het, heel bescheiden, een Europese hit", zegt Kemps tegen NOS. Dinsdag liet de zanger al weten dat hij zijn nummer Links Rechts ook in het Duits wilde uitbrengen. Dat heeft niet lang geduurd, want inmiddels staat de Duitse variant op Spotify. Alhoewel, Duits? Met zinnen als 'Goeiendag Deutschland' en 'Klatsch in die handjes' voelt het liedje toch nog best een beetje Brabants aan. Ook op X raken de Duitsers niet uitgepraat over Snollebollekes:

